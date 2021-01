Le dichiarazioni post Parma-Torino degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) Nel pomeriggio di Serie A ilè finalmente tornato a vincere, con un netto 0-3 al Tardini di, contro i ducali padroni di casa. La squadra di Giampaolo finalmente ha saputo rialzare la testa dopo un inizio di stagione disastroso, togliendosi momentaneamente dalle ultime 3 posizioni della classifica. Di seguito . COS’HANNO DETTO I DUE TECNICI NEL? Finalmente Marco Giampaolo può godersi un successo per il suo, che sembra aver finalmente rialzato la testa dopo il disastro a cui avevamo assistito finora. Una vittoria non cancella tutti i problemi, ma sicuramente può dare tanto morale e fiducia alla squadra. Discorso opo per il, in grande difficoltà sia dal punto di vista della classifica che della fase ...