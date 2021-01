Le Aule Scolastiche Sono Terreno Fertile per il Covid, Sono Molto Perplesso per il Rientro del 7 Gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) Una lunga intervista quella rilasciata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia a La Repubblica riguardo l’emergenza Covid-19. Per l’esponente della Lega contro la pandemia serve un governo stabile. E lancia l’idea di andare subito a votare: “La soluzione migliore in caso di crisi è il ritorno al voto, serve un esecutivo legittimato. Le elezioni Leggi su youreduaction (Di domenica 3 gennaio 2021) Una lunga intervista quella rilasciata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia a La Repubblica riguardo l’emergenza-19. Per l’esponente della Lega contro la pandemia serve un governo stabile. E lancia l’idea di andare subito a votare: “La soluzione migliore in caso di crisi è il ritorno al voto, serve un esecutivo legittimato. Le elezioni

Albertine2412 : @granmartello Come minimo, se proprio dad deve essere, iPad e ottima connessione per tutti e insegnanti dedicati, m… - LeonoraCarring2 : @lucdilo @ValeriaParrell2 Io vorrei tanto sapere quali assembramenti di temevano visto che le sale dei musei sono p… - MarioBubu : @fattoquotidiano I #legamerda è arcinoto che hanno allergia per le aule scolastiche! Mandria di ignoranti decerebrati! - quandalar : RT @Keynesblog: @aliberti_p Aggiungo: la scuola è un pilastro della società, non le aule scolastiche. - ilfigliodipupu : RT @Ciribini: Uno studio recente che ulteriormente analizza le condizioni di ventilazione nelle aule scolastiche. -

Ultime Notizie dalla rete : Aule Scolastiche Sovraffollamento aule scolastiche, Antenore scrive a Conte, Azzolina e Speranza Sassilive.it Riparte la scuola. La primaria "Giovanni XXIII" in prima linea per innovazione e spazi

[ISTRUZIONE] All’inizio si pensava che i bambini non sarebbero riusciti a seguire tutte le nuove regole. Tuttavia, ad oggi, la maggior prova l’hanno data proprio loro. Alla primaria "Giovanni XXIII" d ...

Scuola, nuovi dubbi sul rientro in presenza il 7. I sindacati: “Rinviare all’11 o 18…

Leggi Anche Scuole, in Lazio e Puglia presidi contro la riapertura il 7 gennaio. Entro il 7 gennaio il sindacato punta a superare le 100mila adesioni. E su sua richiesta “ci sarà da parte dell’assesso ...

[ISTRUZIONE] All’inizio si pensava che i bambini non sarebbero riusciti a seguire tutte le nuove regole. Tuttavia, ad oggi, la maggior prova l’hanno data proprio loro. Alla primaria "Giovanni XXIII" d ...Leggi Anche Scuole, in Lazio e Puglia presidi contro la riapertura il 7 gennaio. Entro il 7 gennaio il sindacato punta a superare le 100mila adesioni. E su sua richiesta “ci sarà da parte dell’assesso ...