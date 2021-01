«L’Atalanta sta bene, ha fiducia» Gasperini: buona intensità, giocato bene (Di domenica 3 gennaio 2021) Le parole dell’allenatore delL’Atalanta: «Ho visto cose importanti per noi, buoni recuperi, pressing efficace e abbiamo messo in difficoltà una squadra tecnica e pericolosa come il Sassuolo. Già nel primo tempo potevamo fare più gol». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 3 gennaio 2021) Le parole dell’allenatore del: «Ho visto cose importanti per noi, buoni recuperi, pressing efficace e abbiamo messo in difficoltà una squadra tecnica e pericolosa come il Sassuolo. Già nel primo tempo potevamo fare più gol».

VaiCorTANGO : @FabrizioSapia @MarcoVBava ok ma visto che lui non cambia il suo modo di giocare siamo condannati a vedere sta La… - Davide_m9 : Ho letto almeno una decina di tweet su sta storia, l’Atalanta ha ceduto sto tizio in estate con trasferimento nella… - diavolesquee : @SoldatoDoc @Stetobald Anche l’Atalanta si sta riprendendo e dobbiamo ancora incontrarla - piadinajw : inter - crotone 6-2 cagliari - napoli 1-4 atalanta - sassuolo 5-1 sta sera va a finire che l’udinese ce ne fa 8 - JedHemlock : L’Atalanta sta soffrendo terribilmente l’uscita del Papu Gomez. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta sta SNAI – Serie A: Inter-Napoli, Conte avantiJuve-Atalanta, la tradizione dice «1 Fortune Italia