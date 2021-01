Larry King positivo al Covid-19 e gli altri gossip del weekend (Di domenica 3 gennaio 2021) Anche Larry King, storico volto del giornalismo statunitense, è risultato positivo al Coronavirus. L’ottantasettenne, affetto da diabete, è ricoverato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles da una settimana, come confermato da una fonte interna alla famiglia King. Il giornalista, che dal 1985 al 2005 ha condotto sulla Cnn il Larry King Live, ha perso, la scorsa estate, due dei cinque figli. Andy è morto in seguito ad un attacco cardiaco, mentre Chaia si è spenta per le conseguenze di un tumore ai polmoni. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 gennaio 2021) Anche Larry King, storico volto del giornalismo statunitense, è risultato positivo al Coronavirus. L’ottantasettenne, affetto da diabete, è ricoverato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles da una settimana, come confermato da una fonte interna alla famiglia King. Il giornalista, che dal 1985 al 2005 ha condotto sulla Cnn il Larry King Live, ha perso, la scorsa estate, due dei cinque figli. Andy è morto in seguito ad un attacco cardiaco, mentre Chaia si è spenta per le conseguenze di un tumore ai polmoni.

