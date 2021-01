Larry King, il noto giornalista ricoverato a causa del coronavirus (Di domenica 3 gennaio 2021) Il noto giornalista americano Larry King è finito in ospedale a seguito del contagio da coronavirus: i dettagli sulle sue condizioni di salute Il noto giornalista americano Larry King è ricoverato in ospedale da più di una settimana dopo aver contratto il Covid-19. A renderlo noto è stata una fonte vicina alla famiglia ai microfoni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilamericanoè finito in ospedale a seguito del contagio da: i dettagli sulle sue condizioni di salute Ilamericanoin ospedale da più di una settimana dopo aver contratto il Covid-19. A renderloè stata una fonte vicina alla famiglia ai microfoni L'articolo proviene da Inews.it.

Adnkronos : Covid Usa, ricoverato il giornalista Larry King - sole24ore : Coronavirus oggi. Usa, superati i 350mila morti. Ricoverato in ospedale il giornalista Larry King… - LaStampa : Covid: ricoverato in ospedale il giornalista Larry King, lo storico volto della Cnn ha 87 anni - antonie85321896 : RT @fattoquotidiano: Usa, Larry King ricoverato per Covid a Los Angeles: lo storico conduttore della Cnn ha 87 anni - ginugiola : Usa: ricoverato per coronavirus Larry King, celebre volto della Cnn -