Lampard sempre più giù: tris Manchester City a Stamford Bridge (Di domenica 3 gennaio 2021) Continua il momento difficile di Frank Lampard, inadeguato il rendimento del Chelsea rispetto ai corposi investimenti estivi del club. Partita senza storia a Stamford Bridge, il Manchester City ha chiuso la pratica nel primo tempo grazie ai gol di Gundogan (18’), Foden (21’) e De Bruyne (34’). Inutile il gol di Hudson-Odoi in pieno recupero, il Chelsea perde 3-1. Un tonfo senza discussione e che potrebbe anche complicare la posizione dell’allenatore. Foto: Twitter City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Continua il momento difficile di Frank, inadeguato il rendimento del Chelsea rispetto ai corposi investimenti estivi del club. Partita senza storia a, ilha chiuso la pratica nel primo tempo grazie ai gol di Gundogan (18’), Foden (21’) e De Bruyne (34’). Inutile il gol di Hudson-Odoi in pieno recupero, il Chelsea perde 3-1. Un tonfo senza discussione e che potrebbe anche complicare la posizione dell’allenatore. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

