La vera storia di Chiara Lubich (Di domenica 3 gennaio 2021) Chiara Lubich “Una donna di grande dolcezza e determinazione. E con una visione, anche politica, di unione e fratellanza, che forse servirebbe anche oggi”. Con queste parole Cristiana Capotondi descrive la “sua” Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari che, nel centenario della nascita, rivive questa sera su Rai1 nel film tv Chiara Lubich – L’amore vince tutto di Giacomo Campiotti, prima fiction del 2021 per la tv di Stato. Ma chi era la vera Chiara Lubich? Di seguito una breve biografia di una donna dal grande carisma; libera, appassionata e coraggiosa. Chiara Lubich, all’anagrafe Silvia, nasce a Trento il 20 gennaio 1920, seconda di quattro figli. Suo padre Luigi è antifascista e ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 3 gennaio 2021)“Una donna di grande dolcezza e determinazione. E con una visione, anche politica, di unione e fratellanza, che forse servirebbe anche oggi”. Con queste parole Cristiana Capotondi descrive la “sua”, fondatrice del Movimento dei Focolari che, nel centenario della nascita, rivive questa sera su Rai1 nel film tv– L’amore vince tutto di Giacomo Campiotti, prima fiction del 2021 per la tv di Stato. Ma chi era la? Di seguito una breve biografia di una donna dal grande carisma; libera, appassionata e coraggiosa., all’anagrafe Silvia, nasce a Trento il 20 gennaio 1920, seconda di quattro figli. Suo padre Luigi è antifascista e ...

