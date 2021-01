La Svizzera ammette: abbiamo sottovalutato il virus (Di domenica 3 gennaio 2021) L’ammissione viene direttamente dal neo presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin: “Tra luglio e settembre abbiamo sottovalutato la situazione. Pensavamo di poter tenere il virus sotto controllo”, la dichiarazione nasce… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) L’ammissione viene direttamente dal neo presidente della Confederazione, Guy Parmelin: “Tra luglio e settembrela situazione. Pensavamo di poter tenere ilsotto controllo”, la dichiarazione nasce… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Pensavamo di poter controllare il virus, ma in realtà eravamo molto lontani dal poterlo fare, ha aggiunto il consigliere federale vodese, precisando che non solo i politici, ma anche molti specialisti ...

Il presidente della Confederazione: "Sorpresi dal repentino aumento dei contagi in autunno. Altre misure? Preso nota degli avvertimenti degli scienziati" ...

Pensavamo di poter controllare il virus, ma in realtà eravamo molto lontani dal poterlo fare, ha aggiunto il consigliere federale vodese, precisando che non solo i politici, ma anche molti specialisti ...Il presidente della Confederazione: "Sorpresi dal repentino aumento dei contagi in autunno. Altre misure? Preso nota degli avvertimenti degli scienziati" ...