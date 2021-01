La storia di Nonna Setta che a 100 anni ha sconfitto il Covid-19 (Di domenica 3 gennaio 2021) Una super Nonna cha alla veneranda età di 100 anni ha sconfitto il Coronavirus. La bella storia arriva dalla Provincia di Latina, precisamente dal Comune di Roccagorga, non distante da Priverno. A darne notizia è stata la Sindaca Nancy Piccaro: «100 anni. Un Augurio speciale alla nostra nonnina centenaria. Avevamo preparato una grande festa a Marzo 2020 Purtroppo però il lockdown ci ha impedito di farla E poi, mentre aspettavamo di poterti festeggiare, è accaduto quello che non doveva mai accadere», ha scritto sul proprio profilo Facebook il primo cittadino. «Il Covid ha colpito la tua famiglia e purtroppo anche te, abbiamo vissuto momenti di grande smarrimento e sconforto accompagnato anche dal dolore del lutto. Tu nonostante il grande dolore, nonostante la malattia sei stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021) Una supercha alla veneranda età di 100hail Coronavirus. La bellaarriva dalla Provincia di Latina, precisamente dal Comune di Roccagorga, non distante da Priverno. A darne notizia è stata la Sindaca Nancy Piccaro: «100. Un Augurio speciale alla nostra nonnina centenaria. Avevamo preparato una grande festa a Marzo 2020 Purtroppo però il lockdown ci ha impedito di farla E poi, mentre aspettavamo di poterti festeggiare, è accaduto quello che non doveva mai accadere», ha scritto sul proprio profilo Facebook il primo cittadino. «Ilha colpito la tua famiglia e purtroppo anche te, abbiamo vissuto momenti di grande smarrimento e sconforto accompagnato anche dal dolore del lutto. Tu nonostante il grande dolore, nonostante la malattia sei stata ...

Una super nonna cha alla veneranda età di 100 anni ha sconfitto il Coronavirus. La bella storia arriva dalla Provincia di Latina, precisamente dal Comune di Roccagorga, non distante da Priverno. A dar ...

