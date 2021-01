La stazione Lepanto della metro A chiusa per lavori (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono iniziati ieri e si concluderanno il prossimo 5 gennaio i lavori alla stazione Lepanto della metro A della metropolitana di Roma . I treni passano senza fermarsi. I lavori riguardano la ... Leggi su romatoday (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono iniziati ieri e si concluderanno il prossimo 5 gennaio iallapolitana di Roma . I treni passano senza fermarsi. Iriguardano la ...

Roma__SPQR : La stazione Lepanto della metro A chiusa per lavori - sfanculin : RT @romatoday: La stazione Lepanto della metro A chiusa per lavori - LuceverdeRoma : ??#3gennaio2021 #Atac #MetroA ??Lavori di manutenzione straordinaria ?? Fino al 5 gennaio 2021 >> CHIUSA la stazione… - Fiorells69 : RT @romatoday: La stazione Lepanto della metro A chiusa per lavori - Notiziedi_it : La stazione Lepanto della metro A chiusa per lavori -

Ultime Notizie dalla rete : stazione Lepanto La stazione Lepanto della metro A chiusa per lavori RomaToday La stazione Lepanto della metro A chiusa per lavori

Sono iniziati ieri e si concluderanno il prossimo 5 gennaio i lavori alla stazione Lepanto della metro A della metropolitana di Roma. I treni passano senza fermarsi. I lavori riguardano la sostituzion ...

De Luca a Pompei promette 150 milioni per il progetto EAV

Non erano partiti bene i lavori di riqualificazione della Via Nolana, che va dal Centro Città, alle spalle del santuario, verso i comuni vesuviani, l’agro sarnese e il Nolano raccogliendo gran parte d ...

Sono iniziati ieri e si concluderanno il prossimo 5 gennaio i lavori alla stazione Lepanto della metro A della metropolitana di Roma. I treni passano senza fermarsi. I lavori riguardano la sostituzion ...Non erano partiti bene i lavori di riqualificazione della Via Nolana, che va dal Centro Città, alle spalle del santuario, verso i comuni vesuviani, l’agro sarnese e il Nolano raccogliendo gran parte d ...