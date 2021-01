La serie A anticipata alle 19 per Sanremo?

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2 - 3- 4 marzo, secondo 'Gazzetta dello Sport' si potrebbe giocare, per la 25esima giornata,19 per evitare sovrapposizioni con il Festival della Canzone italiana.

infoitsport : Sanremo cambia gli orari della Serie A: anticipata la 25esima giornata? - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Rischio contemporaneità con Sanremo: la 25ª giornata di A può essere anticipata alle 19.00 ?? [?? Gazzetta dello Sport] http… - junews24com : Sanremo cambia gli orari della Serie A: anticipata la 25esima giornata? - - GoalItalia : Rischio contemporaneità con Sanremo: la 25ª giornata di A può essere anticipata alle 19.00 ?? [?? Gazzetta dello Spo… - Zorochan_1 : @macho_morandi Poco lavoro di forza pesante in estate causa preparazione anticipata? Mi pare assurdo che dei prepar… -

Ultime Notizie dalla rete : serie anticipata

Novità importante per quanto riguarda la Serie A, in particolar modo per le gare della 25ª giornata in programma tra il 2 e il 4 marzo ...Zlatan ibrahimovic sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2021. Stefano Pioli ha già fatto sapere che non ci saranno problemi con l’impegno del giocatore con la maglia del Milan, ma il Festival pot ...