La Roma sorride al nuovo anno: Dzeko regala la vittoria contro la Sampdoria (Di domenica 3 gennaio 2021) I giallorossi riprendono esattamente da dove avevano lasciato prima della sosta natalizia: il 2021 si apre con un'altra vittoria della Roma , la seconda consecutiva dopo quella contro il Cagliari , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) I giallorossi riprendono esattamente da dove avevano lasciato prima della sosta natalizia: il 2021 si apre con un'altradella, la seconda consecutiva dopo quellail Cagliari , ...

StefaniaAsr : E annamo così!!!! Grande Roma che se riprenne sta partita Nel diluvio se pijamo sti 3 punti Co na classifica che c… - VoceGiallorossa : ?? Gli incroci tra Ranieri e la Roma, bilancio negativo per i giallorossi: solo 4 vittorie contro le 7 del tecnico.… - DuzziNicoletta : RT @paola140021: 'Come è bella la luna di dicembre che guarda calma tramontare l'anno. Mentre i treni si affannano si affannano a quei fu… - r31458893 : RT @paola140021: 'Come è bella la luna di dicembre che guarda calma tramontare l'anno. Mentre i treni si affannano si affannano a quei fu… - David77692706 : RT @paola140021: 'Come è bella la luna di dicembre che guarda calma tramontare l'anno. Mentre i treni si affannano si affannano a quei fu… -