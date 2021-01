La Roma resta terza | Napoli espugna Cagliari | manita Atalanta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Vincono, Verona e Torino, pari della Lazio in casa Genoa e tra Fiorentina e Bologna. Una zampata di Dzeko apre nel migliore dei modiil 2021 dellasotto il nubifragio. I capitolini difendono ilterzo posto in un match duro contro la Sampdoria dell'ex Ranieri,che resiste sino al 72? ma poi si arrende sull'istinto dacentravanti puro del bosniaco. Una doppietta di Zielinski e poi Lozano e Insigne spingono il(1-3), che con Joao Pedro aveva provato a rimediare la gara (momentaneo 1-1). I partenopei ottengono tre punti e seguono i capitolini al quarto posto con una gara da recuperare come la Juventus. L'non fa sconti e ottiene il quinto risultato utile consecutivo con la “” al ...