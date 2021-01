La Regione Toscana stanzia 100 mila euro per la didattica a distanza degli adulti (Di domenica 3 gennaio 2021) La Regione Toscana, su proposta dell’assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, ha stanziato 100 mila euro per sostenere le studentesse e gli studenti adulti nella didattica a distanza. “Queste risorse – spiega l’assessora Nardini – andranno ai Centri Provinciali Istruzione adulti Toscani sulla base del numero di studenti iscritti. Si aggiungono e completano lo stanziamento di 500mila euro che già abbiamo destinato alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole toscane. Siamo attenti ad agevolare l’apprendimento di tutte e tutti, affinché nessuno resti indietro”. E’ stato invece di 2 milioni di euro il budget stanziato ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 3 gennaio 2021) La, su proposta dell’assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, hato 100per sostenere le studentesse e gli studentinella. “Queste risorse – spiega l’assessora Nardini – andranno ai Centri Provinciali IstruzioneToscani sulla base del numero di studenti iscritti. Si aggiungono e completano lomento di 500che già abbiamo destinato alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole toscane. Siamo attenti ad agevolare l’apprendimento di tutte e tutti, affinché nessuno resti indietro”. E’ stato invece di 2 milioni diil budgetto ...

