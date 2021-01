La piperina fa dimagrire? Ecco la risposta | occhio alle controindicazioni

Leggi su giornal

(Di domenica 3 gennaio 2021) Laè una sostanza di origine vegetale che deriva dal pepe e per questo il suo gusto è particolarmente piccante. Lala troviamo all’interno di numerosi integratori alimentari, specie quelli dimagranti. Il motivo è da individuare nella sua capacità di aumentare la produzione di saliva e la secrezione dei succhi gastrici, stimolando la digestione e migliorando l’assorbimento intestinale di tutte le sostanze nutritive contenute nei cibi. Apporta diversi benefici anche nei confronti dell’apparato digerente accelerando i tempi del transito intestinale. L’assunzione diè sconsigliata in caso di ipersensibilità orgia a questa sostanza. Inoltre, chi soffre di ulcere, gastriti o di altri disturbi gastrointestinali, non dovrebbe consumareperchè potrebbe intensificare ...