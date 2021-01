La petizione online per chiedere il prosieguo delle indagini su Viviana Parisi e il piccolo Gioele (Di domenica 3 gennaio 2021) Quasi 3mila firme in meno di 24 ore. Questo il risultato parziale della petizione Viviana e Gioele nata sui social per chiedere che le indagini sulla morte della donna e del suo figlioletto non venga archiviata come ‘omicidio-suicidio’. Sulla pagina di cronaca che ha riempito le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive durante l’estate passata si sono spenti i riflettori da tempo. Le indagini sono proseguite, ma gli inquirenti sembrano sempre più indirizzati verso una direzione: parricidio e suicidio. Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele, non ha mai accettato questa versione dei fatti e ora su Facebook è stata lanciata una raccolta firme per chiedere il ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 3 gennaio 2021) Quasi 3mila firme in meno di 24 ore. Questo il risultato parziale dellanata sui social perche lesulla morte della donna e del suo figlioletto non venga archiviata come ‘omicidio-suicidio’. Sulla pagina di cronaca che ha riempito le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive durante l’estate passata si sono spenti i riflettori da tempo. Lesono proseguite, ma gli inquirenti sembrano sempre più indirizzati verso una direzione: parricidio e suicidio. Daniele Mondello, marito die padre del, non ha mai accettato questa versione dei fatti e ora su Facebook è stata lanciata una raccolta firme peril ...

L’invito è quello di firmare no all’archiviazione dell’indagine come caso di omicidio-suicidio. «Viviana amava all’infinito il suo bambino. Cerco la verità sulla sua morte» ...

