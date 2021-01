La pace degli ascolti: così la Serie A cede al fascino di Sanremo (Di domenica 3 gennaio 2021) Perché Sanremo è Sanremo. La portata del Festival della canzone italiana fa cambiare i piani anche al multi-miliardario mondo del pallone italiano. La Lega di Serie A, infatti, non ha ancora stabilito gli orari per il turno infrasettimanale che si disputerà proprio in concomitanza con la tanto amara kermesse canora. La giornata numero 25 del massimo campionato, infatti, non ha ancora i suoi orari (mentre quelle precedenti e le quattro successive sono già state definite, anche con la spartizione tra Ky e Dazn delle dirette in base ai diritti audio-vivisi acquistati). Sanremo e Serie A, una pace per non togliersi ascolti a vicenda. LEGGI ANCHE > Come è finita la storia di Morgan che usa un gruppo Facebook come Sanremo (a offerta ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 3 gennaio 2021) Perché. La portata del Festival della canzone italiana fa cambiare i piani anche al multi-miliardario mondo del pallone italiano. La Lega diA, infatti, non ha ancora stabilito gli orari per il turno infrasettimanale che si disputerà proprio in concomitanza con la tanto amara kermesse canora. La giornata numero 25 del massimo campionato, infatti, non ha ancora i suoi orari (mentre quelle prenti e le quattro successive sono già state definite, anche con la spartizione tra Ky e Dazn delle dirette in base ai diritti audio-vivisi acquistati).A, unaper non togliersia vicenda. LEGGI ANCHE > Come è finita la storia di Morgan che usa un gruppo Facebook come(a offerta ...

