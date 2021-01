La Lega Serie A anticipa la 25esima giornata? Così non si accavalla con Sanremo e con la partecipazione di Ibrahimovic Le indiscrezioni

(Di domenica 3 gennaio 2021) Un anticipo delladellaA, e cioè quella del 3 marzo, l’unica adrsi con2021? La possibilità sembra sempre più vicina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’unica data senza un orario ancora definito delle partite è proprio quella del 3 marzo, mentre per le altre giornate, dal 9 gennaio al 3 aprile, tutto è già stato definito. Normalmente si dovrebbe giocare alle 20,45, orario infrasettimanale, ma si vocifera, appunto, di un anticipo alle 19 per evitare sovrapposizioni. Una variazione per agevolare Zlatan, impegnato quella settimana proprio sul palco dell’Ariston? Secondo la Gazzetta no. Ma quel che è certo è che un orarioto favorirebbe ladell’attaccante sia al ...

serie_lega : Atalanta- Sassuolo 5-1 76' chiriches Sassuolo - clikservernet : La Lega Serie A anticipa la 25esima giornata? Così non si accavalla con Sanremo e con la partecipazione di Ibrahimo… - Noovyis : (La Lega Serie A anticipa la 25esima giornata? Così non si accavalla con Sanremo e con la partecipazione di Ibrahim… - serie_lega : Spezia- Verona 0-1 75' zaccagni Verona Roma - Sampdoria 1-0 72' Dzeko roma - serie_lega : Atalanta- Sassuolo 5-0 67' muriel atalanta Cagliari- napoli 1-3 73' Lozano napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie

Fantacalcio ®

Con l'avvento del nuovo anno, la Lega Serie A pubblicherà il bando d'asta per i diritti televisivi domestici 2021-2024 per quanto riguarda il campionato di Serie ...Probabili formazioni Juventus Udinese: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 15^ giornata di Serie A.