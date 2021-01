La Lega scarica l'assessore Gallera: "Non rappresenta la Lombardia" (Di domenica 3 gennaio 2021) Ieri le critiche dell’opposizione sulla partenza considerata «flop», oggi l’attacco della Leg a - che suona come una sfiducia - nei confronti delle parole usate dall’assessore al Welfare Giulio... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 gennaio 2021) Ieri le critiche dell’opposizione sulla partenza considerata «flop», oggi l’attacco della Leg a - che suona come una sfiducia - nei confronti delle parole usate dall’al Welfare Giulio...

