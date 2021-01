La guerriglia non ha deposto le armi (Di domenica 3 gennaio 2021) Per il 2022, il governo messicano ha predisposto l’installazione di altre otto caserme, da aggiungersi alle 16 già presenti nello stato del Chiapas. La militarizzazione dei territori dei popoli originari, basi di appoggio dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (Ezln), si è intensificata dal 2018, e le incursioni nelle zone amministrate dagli zapatisti sono duplicate. Nel InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 3 gennaio 2021) Per il 2022, il governo messicano ha predisposto l’installazione di altre otto caserme, da aggiungersi alle 16 già presenti nello stato del Chiapas. La militarizzazione dei territori dei popoli originari, basi di appoggio dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (Ezln), si è intensificata dal 2018, e le incursioni nelle zone amministrate dagli zapatisti sono duplicate. Nel InsideOver.

AntoninoLogerfo : Ricordi quando ti sei unito a Twitter? Io sì? E no!?? Non lo ricordavo, ci ha pensato il sig. Twitter In questi anni… - VperVents : @info_zampa @Maurizio______ @sindfrei_ @SgrazX @leone_monti @alfredoferrante @NOSTATO Forse c'entrano un po' pure g… - Chicca141002 : RT @francescoceccot: Ammettiamolo: ci fosse stato De Ligt o McKennie al post di Rabiot (fino a domani mattina non si sa se verrà convocato… - pinopao : RT @francescoceccot: Ammettiamolo: ci fosse stato De Ligt o McKennie al post di Rabiot (fino a domani mattina non si sa se verrà convocato… - PrinceOfXtreme : RT @francescoceccot: Ammettiamolo: ci fosse stato De Ligt o McKennie al post di Rabiot (fino a domani mattina non si sa se verrà convocato… -

Ultime Notizie dalla rete : guerriglia non La guerriglia non ha deposto le armi: il potere occulto in America Latina Inside Over Colombia. La violenza non conosce limiti

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, al termine di un’indagine conclusasi il 22 dicembre scorso, ha diffuso al Consiglio di sicurezza un documento preoccupante sulla situazione della viol ...

GSE/AU: Gualtieri preoccupato per Bubbico, ma Speranza non molla e Zingaretti va in suo soccorso

La Sassata di ieri ha raggiunto il bersaglio: l’ingresso di Filippo Bubbico nel Gruppo GSE, come presidente e ad di Acquirente Unico, ha fatto barcollare sia il ministro dell’Economia, Roberto Gualtie ...

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, al termine di un’indagine conclusasi il 22 dicembre scorso, ha diffuso al Consiglio di sicurezza un documento preoccupante sulla situazione della viol ...La Sassata di ieri ha raggiunto il bersaglio: l’ingresso di Filippo Bubbico nel Gruppo GSE, come presidente e ad di Acquirente Unico, ha fatto barcollare sia il ministro dell’Economia, Roberto Gualtie ...