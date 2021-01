La denuncia contro Israele | vaccini solo ai coloni | esclusi palestinesi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) Sul fronte delle vaccinazioni anti-Covid,è il Paese che sta marciando a ritmi più serrati di chiunque altro al mondo: secondo l’organizzazione Our World in Data, il 2 gennaio il governo israeliano poteva vantare di aver già somministrato la prima dose del vaccino Pfizer/BioNTec al 12,59% della popolazione, quattro volte di più rispetto al secondo in classifica, il Bahrain, che ha puntato sul vaccino cinese. Ma per ora – come riporta il Guardian – il vaccino è un lusso inaccessibile aidi Gaza e Cisgiordania, con le dosi che arrivano nei Territori occupati ma vengono somministrateaiisraeliani. Laarriva da gruppi per i diritti umani, che accusanodi escludere dalla campagna vaccinale milioni diche vivono ...