Kourtney Kardashian spiega sul suo sito cos’è l’autosessualità: “Tutti lo siamo almeno un po’” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Sei autosessuale? La risposta breve è sì, molto probabilmente. In effetti, lo siamo Tutti, almeno un po’“. Comincia così l’articolo pubblicato sul sito Poosh, creato dalla 41enne Kourtney Kardashian, uno dei membri della famiglia statunitense divenuta famosa per il reality realizzato su di loro. Un po’ stile Goop, l’azienda di benessere realizzata dall’attrice Gwyneth Paltrow, Kardashian ha dato il via nel 2019 al suo “blog/sito” personalizzato in cui parla di tutto, dai consigli di bellezza a, appunto, la sessualità. Interpellando la terapista e fondatrice di QueerSexTherapy, Casey Tanner, l’articolo di Poosh spiega quindi cosa sia l’autosessualità, e cioè “quando si è attratti da se stessi”. Ma non si ferma alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) “Sei autosessuale? La risposta breve è sì, molto probabilmente. In effetti, loun po’“. Comincia così l’articolo pubblicato sulPoosh, creato dalla 41enne, uno dei membri della famiglia statunitense divenuta famosa per il reality realizzato su di loro. Un po’ stile Goop, l’azienda di benessere realizzata dall’attrice Gwyneth Paltrow,ha dato il via nel 2019 al suo “blog/” personalizzato in cui parla di tutto, dai consigli di bellezza a, appunto, la sessualità. Interpellando la terapista e fondatrice di QueerSexTherapy, Casey Tanner, l’articolo di Pooshquindi cosa sia, e cioè “quando si è attratti da se stessi”. Ma non si ferma alla ...

FedericaSure : @lmx69 @Inconsapevole2 Eh, ma queste non sono basse, sono medie. Quelle basse sono Kylie Minogue, Jada Pinkett Smit… - lavocedellapau : @babycheneso Spill. Kourtney l’unica Kardashian che conta - criisnotme : voglio essere figlia di kourtney kardashian - SofiaSabinot : Se potessi rubare l'armadio a una celebrity sceglierei senza dubbio Kourtney Kardashian - celebs_of_world : #kourtneykardashian KOURTNEY KARDASHIAN in Bikini in Costa Rica 06/20/2019 -