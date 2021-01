Kate Middleton batte Meghan: nominata influencer dell’anno in Uk (Di domenica 3 gennaio 2021) Gli esperti di moda hanno deciso. Dopo un’attenta analisi dei look indossati (e delle vendite degli stessi abiti che ne sono conseguite) Kate Middleton ha trionfato: la Duchessa di Cambridge è stata nominata in Uk influencer dell’anno, battendo quella che negli ultimi anni in fatto di stile è stata la sua acerrima “nemica”: Meghan Markle. Nel 2017 infatti gli esperti parlavano di un vero e proprio “effetto Meghan”, capace di trasformare in oggetto del desiderio ogni capo che la Duchessa del Sussex indossasse fin dalle prime apparizioni pubbliche come membro della Famiglia Reale Inglese. Le cose però sono cambiate, a partire dalla “Megxit”: l’allontanamento volontario di Meghan e Harry dai titoli e doveri Reali, ha cambiato le carte in ... Leggi su dilei (Di domenica 3 gennaio 2021) Gli esperti di moda hanno deciso. Dopo un’attenta analisi dei look indossati (e delle vendite degli stessi abiti che ne sono conseguite)ha trionfato: la Duchessa di Cambridge è statain Ukndo quella che negli ultimi anni in fatto di stile è stata la sua acerrima “nemica”:Markle. Nel 2017 infatti gli esperti parlavano di un vero e proprio “effetto”, capace di trasformare in oggetto del desiderio ogni capo che la Duchessa del Sussex indossasse fin dalle prime apparizioni pubbliche come membro della Famiglia Reale Inglese. Le cose però sono cambiate, a partire dalla “Megxit”: l’allontanamento volontario die Harry dai titoli e doveri Reali, ha cambiato le carte in ...

