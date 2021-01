Juventus Udinese, Pirlo: le parole che cambiano il futuro di Dybala (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Juventus batte l’Udinese con un secco 4-1 e si porta a quota 27 punti grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Gli altri sigilli sono di Chiesa, Dybala e Zeegelaar. La notizia più importante per Andrea Pirlo è arrivata soprattutto dall’argentino con il quale si è abbracciato dopo la rete nei minuti finali. Juventus Udinese: le parole di Pirlo “Non è stata la miglior Juventus perché venivamo da una brutta sconfitta quindi all’inizio eravamo un po’ paurosi. L’inizio è stato timoroso, poi siamo cresciuti e abbiamo fatto meglio. Dybala? Noi abbiamo bisogno di lui, lui ha bisogno di noi. Ha lavorato benissimo questa settimana, poi quando stai bene tutto riesce meglio. Si è meritato questo gol e lo abbiamo meritato ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 4 gennaio 2021) Labatte l’con un secco 4-1 e si porta a quota 27 punti grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Gli altri sigilli sono di Chiesa,e Zeegelaar. La notizia più importante per Andreaè arrivata soprattutto dall’argentino con il quale si è abbracciato dopo la rete nei minuti finali.: ledi“Non è stata la migliorperché venivamo da una brutta sconfitta quindi all’inizio eravamo un po’ paurosi. L’inizio è stato timoroso, poi siamo cresciuti e abbiamo fatto meglio.? Noi abbiamo bisogno di lui, lui ha bisogno di noi. Ha lavorato benissimo questa settimana, poi quando stai bene tutto riesce meglio. Si è meritato questo gol e lo abbiamo meritato ...

