Juventus-Udinese, Morata out dai convocati: risentimento muscolare alla coscia destra (Di domenica 3 gennaio 2021) Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Alvaro Morato nel match contro l’Udinese, in programma questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. L’attaccante spagnolo, come rende noto il club bianconero “non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri”. ?? @AlvaroMorata non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri.#JuveUdinese https://t.co/XrU0JAtz9C — JuventusFC (@Juventusfc) ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Alvaro Morato nel match contro l’, in programma questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. L’attaccante spagnolo, come rende noto il club bianconero “non fa parte della lista deiper la partita di questa sera a causa di unavvertito durante l’allenamento di ieri”. ?? @Alvaronon fa parte della lista deiper la partita di questa sera a causa di unavvertito durante l’allenamento di ieri.#Juvehttps://t.co/XrU0JAtz9C —FC (@fc) ...

juventusfc : Il vostro preferito? ? #?JuveUdinese, TOP 5 GOALS! - ZZiliani : BUFERA #RABIOT. La #Juventus non lo ha convocato nel dubbio che la sua squalifica non sia ancora stata scontata ma… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveUdinese: 'Ci siamo parlati e ho trovato una squadra vogliosa di ripartire, una riunione produttiva a… - BiancoNero1905 : Did you know? Cosa c'è da sapere su Juve-Udinese #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - sportli26181512 : LIVE Juve-Udinese, le ultime: Morata non convocato, in avanti CR7-Dybala: LIVE Juve-Udinese, le ultime: Morata non… -