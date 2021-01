Juventus Udinese | le formazioni ufficiali | cambia l’attacco di Pirlo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 3 gennaio 2021) Sonoledel match in programma allo Stadium di Torino, alle ore 20.45, tra. I padroni di cassa sono chiamati a vincere dopo la brutta sconfitta subita contro la Fiorentina. Problema in attacco per Andrea, costretto a a fare a meno di Alvaro Morata dopo l’affaticamento muscolare accusato in allenamento. Al suo posto ritorna Paulo Dybala acconto a Cristiano Ronaldo.: le(3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Chiesa, McKennie, Bentancur, Alex Sandro; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All.. Leggi anche:streaming: dove vedere il match, no ...