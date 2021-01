Juventus-Udinese 4-1, Gotti: “Ci siamo fatti tre gol da soli. Infortunio Pussetto grave” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non abbiamo fatto bene in generale, troppo fallosi dal punto di vista tecnico poi gli episodi cambiano gli atteggiamenti in campo. Vai all’intervallo sotto e poi ci facciamo tre gol da soli, abbiamo subito due azioni in profondità. Non è l’atteggiamento in generale ma singole azioni che hanno influito sul risultato finale. De Paul? Voglio che continui ad assumersi le responsabilità in mezzo al campo, capita di sbagliare. Noi normalmente siamo più bravi a non metterci in quelle situazioni”. E’ una sconfitta che non va proprio giù quella rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus per Luca Gotti, che ha visto la sua Udinese regalare gol e occasioni ai bianconeri ed essere penalizzata dagli episodi, in particolare per quanto riguarda il gol annullato dopo pochi minuti a De Paul col Var: “L’analisi ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non abbiamo fatto bene in generale, troppo fallosi dal punto di vista tecnico poi gli episodi cambiano gli atteggiamenti in campo. Vai all’intervallo sotto e poi ci facciamo tre gol da, abbiamo subito due azioni in profondità. Non è l’atteggiamento in generale ma singole azioni che hanno influito sul risultato finale. De Paul? Voglio che continui ad assumersi le responsabilità in mezzo al campo, capita di sbagliare. Noi normalmentepiù bravi a non metterci in quelle situazioni”. E’ una sconfitta che non va proprio giù quella rimediata all’Allianz Stadium contro laper Luca, che ha visto la suaregalare gol e occasioni ai bianconeri ed essere penalizzata dagli episodi, in particolare per quanto riguarda il gol annullato dopo pochi minuti a De Paul col Var: “L’analisi ...

