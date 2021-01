Juventus-Udinese 4-1, Bentancur: “Dobbiamo avere la mentalità giusta sempre” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non abbiamo cominciato con la giusta mentalità, dopo abbiamo avuto voglia di vincere facendo bene il secondo tempo. Dobbiamo avere la mentalità giusta per tutti e novanta minuti. La vittoria di oggi l’abbiamo voluta, Dobbiamo migliorare e riposare per pensare alla gara contro il Milan. Fare gol mi piace, ma va bene anche l’assist come è accaduto oggi. La cosa importante è il risultato della squadra”. Questo il commento di Rodrigo Bentancur al termine di Juventus-Udinese 4-1, match che ha visto il ritorno alla vittoria della squadra di Pirlo con l’uruguaiano che ha giocato da titolare. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non abbiamo cominciato con la, dopo abbiamo avuto voglia di vincere facendo bene il secondo tempo.laper tutti e novanta minuti. La vittoria di oggi l’abbiamo voluta,migliorare e riposare per pensare alla gara contro il Milan. Fare gol mi piace, ma va bene anche l’assist come è accaduto oggi. La cosa importante è il risultato della squadra”. Questo il commento di Rodrigoal termine di4-1, match che ha visto il ritorno alla vittoria della squadra di Pirlo con l’uruguaiano che ha giocato da titolare. SportFace.

