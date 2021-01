Juventus sicura allo Stadium | l’Udinese non può reggere Cristiano Ronaldo

Leggi su serieanews

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ladi Torino sistema la pratica Udinese, grazie in particolare al suo fenomeno, a segno con una doppietta. Latiene il passo grazie al 4-1 imposto al. Di tutte quelle che le stanno davanti in classifica, ma in particolare delle milanesi, il vero obbiettivo. Risultato tondo, largo, forse troppo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.