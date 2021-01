Juventus, Ramsey: «Udinese pericolosa, ma sia concentrati» (Di domenica 3 gennaio 2021) Aaron Ramsey ha parlato prima di Juventus-Udinese Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, il centrocampista bianconero Aaron Ramsey ha presentato la sfida con l’Udinese a pochi minuti dal match. PRIMA GARA DEL 2021 – «È una partita difficile per noi. Loro hanno giocatori pericolosi ma è importante per noi entrare in campo concentrati sulla nostra partita. Speriamo di ottenere i 3 punti». PIRLO – «È un grande uomo, mi trovo molto bene con lui. Sono certo che sarà un grande tecnico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Aaronha parlato prima diIntervenuto ai microfoni diTV, il centrocampista bianconero Aaronha presentato la sfida con l’a pochi minuti dal match. PRIMA GARA DEL 2021 – «È una partita difficile per noi. Loro hanno giocatori pericolosi ma è importante per noi entrare in camposulla nostra partita. Speriamo di ottenere i 3 punti». PIRLO – «È un grande uomo, mi trovo molto bene con lui. Sono certo che sarà un grande tecnico». Leggi su Calcionews24.com

