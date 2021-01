Juventus, Mauro stronca Dybala: “L’hanno tenuto perché non sono riusciti a cederlo. Paulo non da top club” (Di domenica 3 gennaio 2021) Massimo Mauro senza peli sulla lingua.L'inarrestabile corsa del Milan, il convincente avvio di stagione dell'Inter e le 1000 battute d'arresto della Juventus. Il 2020 saluta così "le big" di Serie A, reduci da periodi diametralmente diversi, che hanno acceso la lotta scudetto. Un argomento scottante su cui anche l'ex bianconero Massimo Mauro, si è espressoai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione “Tutti Convocati” in cui si è soffermato anche sulla situazione Paulo Dybala. “Sembra l’anno del Milan. L’Inter è una corazzata straordinaria e fanno bene a restare sotto traccia, ma se fa la presuntuosa rischia di perdere. Dybala? Quando un giocatore con le caratteristiche straordinarie come lui non esplode vuol dire che qualcosa non va per il verso giusto, tanto è vero che la società ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) Massimosenza peli sulla lingua.L'inarrestabile corsa del Milan, il convincente avvio di stagione dell'Inter e le 1000 battute d'arresto della. Il 2020 saluta così "le big" di Serie A, reduci da periodi diametralmente diversi, che hanno acceso la lotta scudetto. Un argomento scottante su cui anche l'ex bianconero Massimo, si è espressoai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione “Tutti Convocati” in cui si è soffermato anche sulla situazione. “Sembra l’anno del Milan. L’Inter è una corazzata straordinaria e fanno bene a restare sotto traccia, ma se fa la presuntuosa rischia di perdere.? Quando un giocatore con le caratteristiche straordinarie come lui non esplode vuol dire che qualcosa non va per il verso giusto, tanto è vero che la società ...

