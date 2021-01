Juventus e Udinese: domenica 3 gennaio ore 20.45 (Di domenica 3 gennaio 2021) Gotti: “Avverto sensazioni positive” La partita tra Juventus e Udinese si giocherà domenica 3 gennaio alle 20.45, nel posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A. Lo scenario sarà quello dell’Allianz Stadium di Torino, ancora a porte chiuse. Il tecnico Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese TV alla vigilia della sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium Ecco le due dichiarazioni. Si ricomincia dopo un brutto ko e il tour de force di gennaio inizia con la Juventus, quali le aspettative e che tipo di risposta si aspetta dalla squadra in questo big match?Se le aspettative devono essere relazionate a come vedo la squadra allenarsi avverto sensazioni molto positive, poi però le partite vanno giocate. Crede che la sosta sia ... Leggi su udine20 (Di domenica 3 gennaio 2021) Gotti: “Avverto sensazioni positive” La partita trasi giocheràalle 20.45, nel posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A. Lo scenario sarà quello dell’Allianz Stadium di Torino, ancora a porte chiuse. Il tecnico Luca Gotti ha parlato ai microfoni diTV alla vigilia della sfida contro laall’Allianz Stadium Ecco le due dichiarazioni. Si ricomincia dopo un brutto ko e il tour de force diinizia con la, quali le aspettative e che tipo di risposta si aspetta dalla squadra in questo big match?Se le aspettative devono essere relazionate a come vedo la squadra allenarsi avverto sensazioni molto positive, poi però le partite vanno giocate. Crede che la sosta sia ...

