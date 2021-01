Juventus, Chiellini: «Bello cominciare l’anno ritrovando il campo» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sui suoi social, Giorgio Chiellini ha espresso la felicità per il ritorno in campo Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha ritrovato in campo contro l’Udinese entrando all’83’ al posto di Leonardo Bonucci. Il centrale bianconero, attraverso i social, ha espresso la sua felicità per il ritorno sul terreno di gioco. «È Bello iniziare l’anno ritrovando quelle sensazioni che solo il campo ti sa dare. Vittoria importante! Avanti così!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sui suoi social, Giorgioha espresso la felicità per il ritorno inGiorgio, difensore della, ha ritrovato incontro l’Udinese entrando all’83’ al posto di Leonardo Bonucci. Il centrale bianconero, attraverso i social, ha espresso la sua felicità per il ritorno sul terreno di gioco. «Èiniziarequelle sensazioni che solo ilti sa dare. Vittoria importante! Avanti così!». Leggi su Calcionews24.com

