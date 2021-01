Judo | i qualificati dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo Chi è in bilico e come funziona la quota continentale

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) In attesa del primo torneo della stagione, in programma dall’11 al 13 gennaio a Doha, è arrivato il momento di analizzare la situazione della Nazionale italiana dinel percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici didel 2021. In seguito al rinvio di dodici mesi dell’appuntamento a cinque cerchi, l’IJF (Federazione Internazionale di) ha fissato una nuova deadline valevoleultimo giorno utile per ottenere punti nel ranking olimpico. Tutto ancora aperto dunque fino al 28 giugno 2021, anche se al momento c’è grande incertezza per quanto riguarda la composizione del calendario World Tour. L’incognita principale è quindi legata inevitabilmente al numero di eventi che si disputeranno effettivamente da qui a fine giugno, nella speranza che la situazione sanitaria globale possa consentire l’organizzazione ...