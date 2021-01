Italia in zona gialla per due giorni e arancione la prossima fine settimana, l’ipotesi Vertice governativo per le misure successivamente all'Epifania. Scuole: verso la presenza al 50 per cento dal 7 gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) Vertice tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia e i I capidelegazione del governo. Va dettagliata la serie di misure dopo l’Epifania. Escluso domani (arancione) fino al 6 gennaio Italia in zona rossa, poi? Ecco l’ipotesi: 7 e 8 gennaio area gialla, 9 e 10 gennaio area arancione ma con divieto di spostamenti fra regioni sin dal 7 gennaio. Poi, zona arancione per le regioni con Rt (indice di trasmissibilità corona virus) superiore ad 1 mentre il limite di cambio colore è attualmente 1,25. Nodo scuola: l’orientamento è quello di programmare la didattica in presenza ... Leggi su noinotizie (Di domenica 3 gennaio 2021)tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia e i I capidelegazione del governo. Va dettagliata la serie didopo l’. Escluso domani () fino al 6inrossa, poi? Ecco: 7 e 8area, 9 e 10areama con divieto di spostamenti fra regioni sin dal 7. Poi,per le regioni con Rt (indice di trasmissibilità corona virus) superiore ad 1 mentre il limite di cambio colore è attualmente 1,25. Nodo scuola: l’orientamento è quello di programmare la didattica in...

