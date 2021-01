Isola dei Famosi: spuntano i nomi della prima coppia di naufraghi (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono sempre più numerose le indiscrezioni sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che dopo un periodo di stop riaprirà i battenti probabilmente il prossimo aprile con al timone Ilary Blasi L’Isola dei Famosi dovrebbe riprendere la sua messa di onda per la nuova edizione nella prossima primavera. Eppure, ancora non si ha la conferma ufficiale che il reality venga trasmesso anche quest’anno. Ma nel frattempo già girano in rete le prime indiscrezioni sui possibili partecipanti. Al timone di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe esserci Ilary Blasi. Dopo un periodo lontano dal piccolo schermo, la moglie di Francesco Totti potrebbe tornare più carica che mai alla conduzione del noto reality show. Visualizza questo post su ... Leggi su kronic (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono sempre più numerose le indiscrezioni sulla nuova edizione de L’dei, che dopo un periodo di stop riaprirà i battenti probabilmente il prossimo aprile con al timone Ilary Blasi L’deidovrebbe riprendere la sua messa di onda per la nuova edizione nella prossimavera. Eppure, ancora non si ha la conferma ufficiale che il reality venga trasmesso anche quest’anno. Ma nel frattempo già girano in rete le prime indiscrezioni sui possibili partecipanti. Al timone di questa nuova edizione de L’deidovrebbe esserci Ilary Blasi. Dopo un periodo lontano dal piccolo schermo, la moglie di Francesco Totti potrebbe tornare più carica che mai alla conduzione del noto reality show. Visualizza questo post su ...

SkyTG24 : Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti san… - gogomezpink : Non ero così invasata per un reality dall'Isola dei Famosi del 2018 quando si era creata la ship Aztei-Mancini, il… - carmencostanza4 : @quellatiziali Parpi619 è un cretino... lo ha dimostrato anche con L Isola dei Famosi... - BologniniS : RT @LuigiBrugnaro: Una bella notizia per l’isola di Sant’Erasmo: una nuova struttura per la promozione della cultura e dei prodotti locali!… - cavesmyth : @Novella_2000 È stato fatto non solo per creare un'isola felice tra fan, ma anche per sabotare l'# ufficiale e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Paolicchi sbarca sull’Isola dei famosi LA NAZIONE Grande Fratello Vip, Uomini e Donne, L'Isola dei Famosi: gli opinionisti più Trash dei Reality

Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, passando per L'Isola dei Famosi: ecco gli opinionisti più trash che hanno accompagnato i reality show.

Isola. Attivati i servizi informatici, ora è possibile richiedere documentazione online

Si riducono i tempi di attesta a Isola Capo Rizzuto, dove l’amministrazione comunale ha attivato i servizi informatici per richiedere documentazione online. Attraverso il sito istituzionale dell’ente ...

Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, passando per L'Isola dei Famosi: ecco gli opinionisti più trash che hanno accompagnato i reality show.Si riducono i tempi di attesta a Isola Capo Rizzuto, dove l’amministrazione comunale ha attivato i servizi informatici per richiedere documentazione online. Attraverso il sito istituzionale dell’ente ...