Inter, Mentana ironico: "Preoccupa Lukaku, ma soprattutto la presenza di Vidal" (Di domenica 3 gennaio 2021) Arturo Vidal è stato quest'oggi protagonista di una prestazione negativa: reo di aver causato il rigore per il momentaneo 2-2 del Crotone, è stato in seguito sostituito da Stefano Sensi all'Interno del secondo tempo. Antonio Conte nel postpartita ha velatamente bacchettato il centrocampista cileno. Non si nasconde invece Enrico Mentana, giornalista tifoso dell'Inter, che ha così riassunto la partita disputata dai nerazzurri: "Per i fratelli Interisti: oggi bella vittoria, super Lautaro, Hakimi è una freccia. Ora in vista dei prossimi turni Preoccupa la possibile assenza di Lukaku, ma soprattutto la possibile presenza di Vidal". SportFace.

