Inter | Gagliardini | «Siamo pronti Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso»

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato prima del match di Serie A contro il Crotone: le sue dichiarazioni Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato prima del match di Serie A contro il Crotone. «C'è grande entusiasmo, veniamo da un filone importante di vittorie. Abbiamo avuto modo di festeggiare con le famiglie a casa, e avuto qualche giorno di riposo. Siamo tornati ad allenarci, abbiamo avuto modo di allenarci forte e Siamo pronti per affrontare questa partita. Sicuramente arrivare ad aprile e giocarsela fino in fondo. Abbiamo tutte le potenzialità e Dobbiamo fare qualcosa di meglio dell'anno scorso, cercheremo di dare tutto in campo. È una ...

