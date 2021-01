Inter-Crotone: Zanellato gol di testa, difesa nerazzurra immobile (VIDEO) (Di domenica 3 gennaio 2021) difesa nerazzurra immobile e Zanellato colpisce. Inter-Crotone si sblocca all’11’ con la rete del centrocampista ex Milan. Si tratta del primo gol in carriera per Zanellato, bravo a farsi trovare smarcato al centro dell’area di rigore. Colpo di testa preciso sul secondo palo dinnanzi a una difesa immobilizzata così come il portiere Handanovic. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021)colpisce.si sblocca all’11’ con la rete del centrocampista ex Milan. Si tratta del primo gol in carriera per, bravo a farsi trovare smarcato al centro dell’area di rigore. Colpo dipreciso sul secondo palo dinnanzi a unaimmobilizzata così come il portiere Handanovic. SportFace.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il primo magazine nerazzurro del 2021! Tutti i segreti di @AchrafHakimi e tanti… - Inter : ?? | SVANTAGGIO 12' - Gol del Crotone: cross di Messias e colpo di testa di Zanellato... #InterCrotone 0?-1? #FORZAINTER ???? - Inter : ? | 5 COSE ?? Non solo calcio: @AchrafHakimi ama giocare anche a basket e... ?? Da quando è a Milano c'è un piatto c… - SamaraSamWorld : Due calci di rigori non dati al Crotone. Solito culo Inter. Rigore tutta la vita! #InterCrotone - passione_inter : Arkadiusz Reca (Crotone) va giù in area dopo un contatto con un avversario. Per l'arbitro è tutto regolare. -