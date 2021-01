Inter-Crotone | Zanellato | “Contento per il gol Ce la giochiamo con tutti”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) “Ce lacon, anche se affrontare l’è più complicato rispetto ad altre squadre. Sonoper il mio primo gol in Serie A in uno stadio in cui sono cresciuto ma avrei preferito un altro tipo di risultato. Portare a casa qualche punto in campi prestigiosi è fondamentale ma pensiamo già alla prossima partita”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Niccolòdopo la sconfitta delcontro l’. SportFace.