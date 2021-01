Inter-Crotone | Match live | Diretta streaming | Dove vedere la partita (Di domenica 3 gennaio 2021) E’ in programma domenica alle 12.30 la prima partita di Serie A del 2021: a San Siro scendono in campo Inter e Crotone. Ecco Dove è possibile vedere la partita.… L'articolo Inter-Crotone Match live Diretta streaming Dove vedere la partita proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) E’ in programma domenica alle 12.30 la primadi Serie A del 2021: a San Siro scendono in campo. Eccoè possibilela.… L'articololaproviene da Meteoweek.com.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il primo magazine nerazzurro del 2021! Tutti i segreti di @AchrafHakimi e tanti… - Inter : ? | 5 COSE ?? Non solo calcio: @AchrafHakimi ama giocare anche a basket e... ?? Da quando è a Milano c'è un piatto c… - Inter : ??? | SQUADRA Nell'Inter dei sogni di @AchrafHakimi ci sono tre brasiliani, un argentino e... Scopri chi ha scelto… - passione_inter : Inter-Crotone, segui l'incontro con noi: radiocronaca e live reaction in diretta - - FcInterNewsit : Preview Inter-Crotone - Conte riparte da Vidal. E Sanchez può andare in panchina -