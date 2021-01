Inter-Crotone 6-2 | infortunio per Lukaku | esce al 75'

(Di domenica 3 gennaio 2021) Pessime notizie per l', nonostante il 6-2 ale la vetta della classifica momentaneamente conquistata. Al 75' del match contro i calabresi Romeluè stato costretto a lasciare il ...

brfootball : 12’: Inter 0-1 Crotone 20’: Inter 1-1 Crotone 31’: Inter 2-1 Crotone 36’: Inter 2-2 Crotone 57’: Inter 3-2 Crotone… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il primo magazine nerazzurro del 2021! Tutti i segreti di @AchrafHakimi e tanti… - Inter : ??? | SQUADRA Nell'Inter dei sogni di @AchrafHakimi ci sono tre brasiliani, un argentino e... Scopri chi ha scelto… - VAVEL_Italia : L'Inter dilaga 6-2: battuto il Crotone grazie ad una tripletta di Lautaro Martinez - VAVEL Italia ?@Inter? ?… - persemprecalcio : @capuanogio ?????Tutti gli spunti di #Inter-#Crotone. SPOILER: c'è un non gioco con #Vidal, c'è un gioco con #Sensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Crotone

Finisce con l’Inter che sconfigge il Crotone per 6 a 2. Martinez porta a casa la palla, Marrone sbaglia la porta. Le pagelle per il fantacalcio Un inizio difficile ma è l’Inter che porta a casa i tre ...Il Crotone inaugura il 2021 cadendo rovinosamente a San Siro dopo aver accarezzato per un tempo il sogno di un piccolo capolavoro. Idee, palleggio e coraggio, ma anche tanti spazi nei quali l’Inter ha ...