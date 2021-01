Inter-Crotone 5-2 | infortunio per Lukaku | esce al 75'

(Di domenica 3 gennaio 2021) Pessime notizie per l', nonostante il 6-2 ale la vetta della classifica momentaneamente conquistata. Al 75' del match contro i calabresi Romeluè stato costretto a lasciare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Crotone

Nella prima partita del 2021 i nerazzurri soffrono per un tempo la squadra di Stroppa ma chiudono i giochi l'argentino e il belga (costretto a uscire per ...In attesa di Benevento-Milan delle ore 18, dalle 12:30 si è disputata Inter-Crotone. Il risultato finale ha premiato la squadra di Antonio Conte, che a San Siro ha vinto ...