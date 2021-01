India | dopo AstraZeneca arriva ok anche a vaccino Covaxin

(Di domenica 3 gennaio 2021) Nuova Delhi, 3 gen. (Adnkronos/Europa Press) -l'autorizzazione all'uso di emergenza delcontro il coronavirusil via libera, in, a, unprodotto dal laboratoriono Bharat Biotech. Covishield, il nome locale deldi, sarà prodottodalla società farmaceuticana Serum Institute, il più grande produttore mondiale di vaccini. Si tratta dei primi due vaccini approvati nel Paese che inizierà ora quella che sarà una delle più grandi campagne di vaccinazione del pianeta viste le dimensioni del territorio e la popolazione del gigante asiatico. Il primo ministro del Paese, Narendra ...

Il Tempo

Nuova Delhi, 3 gen. (Adnkronos/Europa Press) - Dopo l'autorizzazione all'uso di emergenza del vaccino contro il coronavirus AstraZeneca arriva anche il via libera, in India, a Covaxin, un vaccino ...La campagna di vaccinazione contro il Covid, iniziata da poco, procede troppo lentamente per potersi aspettare in tempi brevi un abbattimento dei contagi. In Gran Bretagna, al contrario, la situazione ...