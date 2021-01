India | dopo AstraZeneca arriva ok anche a vaccino Covaxin

(Di domenica 3 gennaio 2021) Nuova Delhi, 3 gen. (Adnkronos/Europa Press) –l’autorizzazione all’uso di emergenza delcontro il coronavirusil via libera, in, a, unprodotto dal laboratoriono Bharat Biotech. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nuova Delhi, 3 gen. (Adnkronos/Europa Press) - Dopo l'autorizzazione all'uso di emergenza del vaccino contro il coronavirus AstraZeneca arriva anche il via libera, in India, a Covaxin, un vaccino prod ...L’India, con oltre 10,3 milioni di casi, punta a vaccinare 300 milioni di persone entro la metà dell’anno, dopo aver dato l’ok all’AstraZeneca. In Gran Bretagna, al contrario, la situazione appare sem ...