Incredibile Gallera: 'Non richiamo i medici dalle ferie per fare le vaccinazioni' (Di domenica 3 gennaio 2021) Ma l'ha detto davvero? Sì, l'ha detto davvero: "Ci avevano detto che i vaccini sarebbero arrivati a metà gennaio, poi il 4 gennaio. E noi ci siamo organizzati per quella data. Solo nelle strutture ...

pdol57 : @PoliticaPerJedi Sembra incredibile, ma per una volta Gallera non ha detto una cosa stupida: far rientrare in antic… - fabiobellentani : RT @globalistIT: - MLFranciolini : RT @globalistIT: - globalistIT : - Eufronio13 : RT @StefanoCetica: In #Lombardia l’assessore #Gallera non chiede ai medici di rientrare dalle ferie per somministrare il #vaccino e teme ch… -

L'assessore regionale lombardo alla sanità: "Ci eravamo organizzati per il 4 gennaio e non potevo far arrivare prima i dipendenti nei giorni di festa..." ...

