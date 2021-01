In Russia arrestato il prete che negava l'esistenza del Covid, si era barricato in un convento" (Di domenica 3 gennaio 2021) La polizia russa ha fatto irruzione in un convento per arrestare il sacerdote ribelle padre Sergiy , accusato di incitamento al suicidio. Il religioso esorta da mesi le persone a 'morire per la Russia'... Leggi su europa.today (Di domenica 3 gennaio 2021) La polizia russa ha fatto irruzione in unper arrestare il sacerdote ribelle padre Sergiy , accusato di incitamento al suicidio. Il religioso esorta da mesi le persone a 'morire per la'...

