In 15 giorni la leucemia le ha distrutto tutti i sogni | Irene aveva 19 anni

Non è riuscita a vincere la lotta contro questo male incurabile. aveva tutta una vita davanti Irene, stroncata dalla leucemia. aveva solo 19 anni Irene Righetti, uccisa in poco più di 15 giorni da un male incurabile, che affligge milioni di persone ogni anno: una leucemia fulminante. Era bella e giovane, ma purtroppo non ha potuto fare nulla contro questo fortissimo nemico, che infine l'ha vinta! Viveva sui Colli Euganei, un quartiere della cittadina di Torreglia, in provincia di Padova. Era una studentessa dell'Istituto Ruzza di Padova. Attiva, allegra e con tanta voglia di vivere, Irene ha combattuto con tutte le sue forze questo male.

