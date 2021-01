Il titolo sbagliato di Libero: non è vero che tutti i Paesi vaccinano, tranne l’Italia (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo una lunga battaglia, i numeri sono in chiaro e disponibili a tutti. Nonostante questo, la ricerca del titolo scandalistico non abbandona le modalità comunicative di Libero Quotidiano che oggi titola così: «tutti i Paesi vaccinano. Noi no». I bersagli sono, ovviamente, il governo e il commissario Domenico Arcuri. Ma i dati mondiali smentiscono questa tesi portata avanti dal quotidiano fondato da Vittorio Feltri e diretto da Pietro Senaldi. Addirittura l’Italia è al secondo posto tra i Paesi dell’Unione Europea (quindi Regno Unito escluso) per vaccini effettuati. Certo, a una settimana dal via della campagna vaccinale ci si attendeva qualcosa in più, ma dire che in Italia non si stiano facendo vaccini è una trovata per solleticare i fini palati di ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo una lunga battaglia, i numeri sono in chiaro e disponibili a. Nonostante questo, la ricerca delscandalistico non abbandona le modalità comunicative diQuotidiano che oggi titola così: «. Noi no». I bersagli sono, ovviamente, il governo e il commissario Domenico Arcuri. Ma i dati mondiali smentiscono questa tesi portata avanti dal quotidiano fondato da Vittorio Feltri e diretto da Pietro Senaldi. Addiritturaè al secondo posto tra idell’Unione Europea (quindi Regno Unito escluso) per vaccini effettuati. Certo, a una settimana dal via della campagna vaccinale ci si attendeva qualcosa in più, ma dire che in Italia non si stiano facendo vaccini è una trovata per solleticare i fini palati di ...

