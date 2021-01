Il piano vaccini italiano: in Lombardia ‘piano’ è un avverbio (Di domenica 3 gennaio 2021) La nostra classe dirigente è solita utilizzare una comunicazione così esasperata da concedere il fianco a tantissime critiche. A una settimana dall’avvio della campagna vaccinale in tutta Europa, i numeri mostrano una situazione ben differente rispetto al resto del mondo. La Francia si è impantanata e il nostro Paese, forse per solidarietà con i vicini transalpini, ha deciso di non tentare la fuga in avanti. Il numero vaccini in Italia, infatti, è al di sotto delle aspettative nonostante l’arrivo del primo grande quantitativo di siero prodotto da Pfizer-BioNTech e consegnato all’indomani della forte nevicata al Nord. E la Lombardia è una delle Regioni ad avere il record negativo di somministrazioni. LEGGI ANCHE > Il vaccino di Crisanti in diretta sulla pagina Facebook dell’ospedale di Padova Come si vede nel grafico aggiornato, alle ore 23.15 di ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 3 gennaio 2021) La nostra classe dirigente è solita utilizzare una comunicazione così esasperata da concedere il fianco a tantissime critiche. A una settimana dall’avvio della campagna vaccinale in tutta Europa, i numeri mostrano una situazione ben differente rispetto al resto del mondo. La Francia si è impantanata e il nostro Paese, forse per solidarietà con i vicini transalpini, ha deciso di non tentare la fuga in avanti. Il numeroin Italia, infatti, è al di sotto delle aspettative nonostante l’arrivo del primo grande quantitativo di siero prodotto da Pfizer-BioNTech e consegnato all’indomani della forte nevicata al Nord. E laè una delle Regioni ad avere il record negativo di somministrazioni. LEGGI ANCHE > Il vaccino di Crisanti in diretta sulla pagina Facebook dell’ospedale di Padova Come si vede nel grafico aggiornato, alle ore 23.15 di ...

CarloCalenda : Parliamo delle scuole aperte/chiuse senza parlare di come aprirle, e quindi finiamo per chiuderle. Parliamo di obbl… - CarloCalenda : Pochi giorni fa, all’arrivo trionfale dei primi 9.750 vaccini con relativi complimenti di #Conte ad Arcuri e c, spi… - NicolaPorro : Carenza di dosi, mistero sulle primule, ritardi e buchi organizzativi: siamo l’opposto di Israele quanto a efficien… - massimi04366044 : RT @AndreaGiuricin: Non ci sono ancora i centri #vaccini, non ci sono ancora i sanitari pronti, di fatto non c'é di fatto un vero piano #lo… - AntonioMarconi4 : Italiani indisciplinati: dal 6 al 23 dicembre avete festeggiato il cashback, ora di nuovo in punizione. I vaccini?… -